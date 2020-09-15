"وقفة كرامة".. صندوق لدعم القطاع الخاص المتضررين من فيروس كورونا

أعلن اتحاد المقاولين اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرة يقوم بها من أجل انشاء صندوق مشابه لـ "وقفة عز"، لدعم العاملين في القطاع الخاص، الشريحة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.

و أشار رئيس الاتحاد، اسامة كحيل الى أن الصندوق الذي سيتم انشاؤه سيعمل بآليات مختلفة، تتدارك نقاط الخلل والضعف وأي أخطاء وقع فيها الصندوق، الذي تم إغلاقه مؤخرًا.

و أوضح كحيل بأن حماية القطاع الخاص في هذه المرحلة الحرجة يمكنه تشجيع المستثمرين لمواصلة الاستثمار في قطاع غزة، لا سيما مع وجود جدار حماية لهذا القطاع و العاملين فيه من الانهيار.

و وفقاً لرئيس الاتحاد، فإن الفكرة جاءت من واقع فرضته الظروف الاقتصادية، و كان أكثر المتضررين من سلسلة الازمات هم العاملون في القطاع الخاص، ولم يتلقوا أي نوع من أنواع التعويضات، لا عمال ولا مصانع ولا شركات.

ورأى أن حماية القطاع الخاص في هذه المرحلة الدقيقة يشجع المستثمرين على مواصلة الدفع بعجلة الاستثمار في قطاع غزة، لأنهم سيجدون جدار حماية لهذا القطاع الخاص والعاملين فيه من الانهيار.

وأكد كحيل بأنه عندما تم إنشاء وقفة عز في الضفة الغربية، انتقد الاتحاد بشكل واضح، لانه لم يشمل أي عضو من غزة، ليستطيع نقل معاناة أهل القطاع وإعطائه حقه، كما أن الشركات التي تبرعت لوقفة عز، هي شركات تعمل في شقي الوطن، وبالتالي يجب أن تعود على كافة أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية، لكن هذا الأمر لم يتم.

و أكد ريس اتحاد المقاولين بأنه تم الانتهاء من المسودة لآليات وتشغيل هذا الصندوق، وهناك موافقة مبدئية من كافة الأطراف التي سنعمل معها في الصندوق، وتم تحديد الجهات الداعمة والجهات المستهدفة، كما أنه سيخضع لكل أشكال الرقابة، ونرفض أن يتم تسييسه تحت أي ظرف كان، وأطلقنا عليه اسم "وقفة كرامة".

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس إدارة ومجلس أمناء لصندوق "وقفة كرامة".

وأكد أن الصرف لن يتم من خلال الحكومة كما حدث في صندوق وقفة عز، مشددا على أن الصرف سيخصص لمتضرري القطاع الخاص، لأن الفئات الأخرى لها من يكفلها.