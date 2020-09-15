هنية يهاتف عباس و يؤكد على المضي في تعزيز الوحدة الوطنية

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، سفارة دولة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان في استقبال هنية، السفير أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات وأعضاء قيادة الساحة اللبنانية في حركة "فتح".

وأجرى هنية خلال زيارته إلى مقر السفارة اتصالًا بالرئيس محمود عباس أكد خلاله المضي قدما في تعزيز وتطوير الخطوات التي تم اتخاذها

وشدد على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن ومخططات الضم وعمليات التطبيع لاسيما أن هذا الاتصال والزيارة إلى السفارة تتزامن مع اجتماع واشنطن للتوقيع على اتفاق تطبيع مع بعض الدول العربية

وجدد إشادته بالجهود المبذولة لتوحيد الصف والبيت الفلسطيني وتعزيز مواقف شعبنا الأصيلة، مجدداً ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية واحدة ترتكز على الوحدة ، وتفعيل المقاومة الشاملة بكل أشكالها، والاستناد إلى حاضنة عربية وإسلامية ودولية داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لصفقة القرن ومشاريع التطبيع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

ودعا خلال لقائه مع السفير إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج يمثل الكل الفلسطيني مؤكدًا أن شعبنا قادر على مواجهة كل مشاريع التصفية منذ وعد بلفور إلى يومنا هذا