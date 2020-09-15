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رابط.. استئناف التسجيل لسفر المغادرين عبر معبر رفح إلكترونياً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:43 - 15 سبتمبر 2020
مسافرون عبر معبر رفح البري مسافرون عبر معبر رفح البري
تقارير
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، استئناف التسجيل لسفر الحالات الإنسانية في اتجاه المغادرة عبر معبر رفح البري إلكترونياً؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتلبية حاجاتهم، في ظل استمرار إغلاق مكتب التسجيل بسبب جائحة كورونا.

ونوّهت الهيئة في بيان لها، إلى أنها، وبالتعاون مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية، طوّرت نظاماً إلكترونياً شاملاً للتسجيل للسفر، يتضمن كافة الخدمات: (تسجيل، إلغاء تسجيل، تأجيل سفر، إضافة مرافقين، طلبات استعجال.. وغيره).

واكدت الهيئة، أن الرابط المرفق هو النافذة الوحيدة لتسجيل المسافرين في اتجاه المغادرة، وليس هناك أية وسائل أخرى للتسجيل.

مرفق رابط التسجيل الإلكتروني، (اضغط هنا ).

دليل التسجيل الإلكتروني، (اضغط هنا ).

 

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