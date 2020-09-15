ترامب: لا توجد مشكلة في بيع طائرة" إف-35" للأمارات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ليست لديها مشكلة في بيع المقاتلة إف-35 للإمارات"، وذلك في إطار التطبيع بين الاخيرة و(إسرائيل).

وتقدمت سابقًا دولة الامارات بطلبات للحصول على طائرات "إف- 35" منذ سنوات، وفق ما أفاد به وزير خارجة الامارات، أنور قرقاش.

وأشار قرقاش حينها، إلى أن الأمر ليس له علاقة بمعاهدة السلام مع (إسرائيل)، وفق قوله.

وقال: إن "العديد من طلبات أبو ظبي في ما يخص الأنظمة الدفاعية تقدمت بها قبل هذه الصفقة وليست لها صلة بها".

اليوم الثلاثاء، سيجر مراسم التوقيع على معاهدة "السلام" التاريخية بين الإمارات و(إسرائيل)، في البيت الأبيض، بحضور مسؤولين من كلتا الدولتين، بالإضافة إلى دونالد ترامب.