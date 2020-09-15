داخلية غزة تعلن مهامها في متابعة مخالفي حظر التجوال

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح الداخلية انها اوقفت في محافظة شمال غزة، 25 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال، فيما اغلقت محلات وبسطات، وتوقيف 37 من أصحابها الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

أم في محافظة غزة، أكدت انها اوقفت 8 من أصحاب المحلات المخالفة لقرار حظر التجوال، فيما اغلقت 30 محلاً تجارياً مخالفاً، وأوقفت 23 مواطناً اخترقوا قرار حظر التجوال، ولم يلتزموا بالإجراءات.

وفي غضون ذلك، أوقفت الداخلية في المحافظة الوسطى، 11 مواطناً خالفوا تعليمات حظر التجوال خلال ساعات الليل.

كما اوقفت عدد من أصحاب المولات الكبرى استقبلوا أعداداً من المواطنين، وتحرير تعهدات لمنع تكرار المخالفة.

وأغلقت محل غير ملتزم بتعليمات حظر التجوال.

وفي محافظة خانيونس، اوقفت 7 مواطنين غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة، وتحرير تعهدات بحقهم، فيما أغلقت 15 محلاً وبسطة مخالفة للتعليمات، وأنهت 25 تجمعاً لمواطنين غير ملتزمين بقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات.

وأغلقت 3 مطاعم شعبية إغلاقاً تاماً في منطقة "معن" المحظور التجوال فيها.

كما وأعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت في محافظة رفح، 16 مواطناً كسروا حظر التجوال، وتجمعوا خلال ساعات المساء، ولم يلتزموا بوسائل الوقاية.