النيابة العامة: سنبدأ اليوم بتشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات

أكدت النيابة العامة بغزة أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي وباء فيروس كورونا، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية.

وأعلنت النيابة أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الاختلاط، ومخالفة حظر التجوال، وفتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والاحتكار ورفع الأسعار، وبث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.

وأكدت أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن.