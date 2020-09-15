تركيا تشهد إقبالاً واسعًا على شراء الذهب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تشهد إقبالا غير مسبوق على شراء الذهب، في ظل تراجع سعر صرف الليرة التركية.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتراك يقومون بشراء الذهب لحفظ مدخراتهم مع تراجع سعر صرف الليرة.

وذكر مدير شركة "أوزاك" للمعادن النفيسة التركية، أوزجور أنيك، أن السوق المغطى في اسطنبول يعيش ازدحامًا وإقبالاً كبيرًا لم يشهد له مثيلا منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح انيك، أن مشتريات الناس من الذهب تزايدت، علمًا أن "المعتاد هو أن يبيع الناس الذهب عندما يصل إلى أعلى مستوى له".

وارتفعت المبيعات اليومية من الذهب من 450 رطلا إلى 4500 رطل، مؤكدا أن الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية الطلب، وفق أنيك.

واستوردت تركيا من يناير وحتى أغسطس ذهبا بقيمة 15 مليار دولار، بزيادة نسبتها 153% عن العام السابق، وفق بيانات رسمية.

تعطش الاتراك على شراء الذهب كان سمة مميزة لأزمة كورونا، حيث أقبل المستثمرون على الملاذ الآمن مع توقف الأنشطة الاقتصادية ما دفع أسعاره إلى مستويات تاريخية مرتفعة، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

لكن الفورة في تركيا فهي مرتبطة بهبوط الليرة والمشاكل المالية المتزايدة في البلاد.

ويجري تداول سعر أونصة الذهب عند مستوى 1975 دولارا بعدما كان مطلع العام الجاري عند 1528 دولارا.