بن قنة تعلن إلغاء اشتراكها بخدمة "نتفليكس" بسبب فيلم خطير



أعلنت مذيعة قناة "الجزيرة"، خديجة بن قنة، اليوم الثلاثاء، الغاء اشتراكها من خدمة "نتفليكس"، بسبب فليم "خطير" نشر على المنصة العالمية.

وأوضحت بن قنة، في تغريدة لها عبر "توتير"، أن خطورة نتفليكس تستدعي إلغاء الاشتراك. وكتبت لجمهورها أنها فعلاً ألغت الاشتراك.

وقال: إنها " رجاعت نفسها في الاشتراك بخدمة "نتفليكس"، بعد اكتشاف مواد خطيرة ومقلقة"، وفق موقع "القدس العربي".

وأضافت المذيعة، أنها وأفراد أسرتها لن تفعلا خدمة اشتراكهما مجدداً بتلك الخدمة.

جاء ذلك خلال تصدر وسم إلغاء الاشتراك في "نتفليكس" على منصة "تويتر"، عالميًا، وذلك احتجاجاً على عرض فيلم متهم بالترويج لانتهاكات جنسية ضد الأطفال، وسط تحرك عشرات الآلاف في مختلف الدول ضد محتوى نتفليكس.

ودعا آلاف مستخدمي المنصات الرقمية، إلى مقاطعة شبكة "نتفليكس"، لإدراجها الفيلم الفرنسي "مينيون" على منصتها، والذي رأوا أنه يضفي طابعا جنسيًا على الطفلات بطلات الفيلم.

وعلّقت

الناطقة باسم "نتفليكس" أعلنت في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "مينيون" فيلم اجتماعي “ضد إضفاء طابع جنسي على الأطفال"، الذي يشكلها المتجمع ككل.