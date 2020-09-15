صحيفة عبرية: البحرين ألغت مقاطعة "إسرائيل" منذ 15 عاماً

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه لا يتعين على البحرين إلغاء قانونها الذي يفرض مقاطعة "إسرائيل" قبل التوقيع اليوم على اتفاق السلام، لأنها فعلت ذلك بالفعل قبل 15 عاماً.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن البحرين، ألغت رسميا مقاطعتها لإسرائيل منذ حوالي 15 عاما، بعد فترة قصيرة من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004.

وقال وزير المالية البحريني آنذاك أحمد بن محمد آل خليفة في سبتمبر 2005 إن "البحرين تدرك الحاجة إلى سحب المقاطعة الأولية ضد "إسرائيل" وتعمل على تطوير الوسائل لتحقيق ذلك".

وكانت البحرين وخمس دول خليجية أخرى، بما في ذلك الإمارات، توقفت عن فرض المقاطعات في مرحلتها الثانية والثالثة لإسرائيل في سبتمبر 1994، لكنها استمرت في تجنب الاتصالات المباشرة معها.

ومع ذلك، بدأ المسؤولون في المنامة العمل على إزالة بعض القواعد واللوائح التي تحجب التفاعلات الرسمية مع "إسرائيل"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية.

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، صباح الاثنين، مع وزير التعاون الإقليمي "الإسرائيلي" أوفير أكونيس، واتفقا على عقد اجتماع لمزيد من التعاون بين وزارتيهما".

وكانت الإمارات أصدرت بعد أيام قليلة من إعلان 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، مرسوماً ألغى رسميا قانونا يقاطع "إسرائيل" وسمحت بالاتفاقيات التجارية والمالية بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر في البيت الأبيض، توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين مع "إسرائيل"، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض أنه سيكون بحضور كبير.