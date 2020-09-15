إيران.. 140 حالة وفاة و2705 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 45323 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 349984 الفا لغاية الآن.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2705 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد 407353 شخصا.

وأشارت الى أن 1299شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و613891 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.