وسط قلق إسرائيلي.. اتفاق التطبيع يسهل على الامارات الحصول على طائرات (اف-35)

قال مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون بارزون، اليوم الثلاثاء، إن "الاتفاق بين الجانبين يسهل الطريق أمام الولايات المتحدة في إكمال صفقة بيع مقاتلات إف-35 وغيرها من الأسلحة المتقدمة إلى الدولة الخليجية".

وأضاف المسؤولون. أن هناك منظور لتسابق بين (إسرائيل) وبقية دول المنطقة للحصول على أسلحة جديدة وأكثر تقدمًا، وسط قلق قادة الامن في (إسرائيل) بشأن الصفقة.

واعتقد تشاك فريلتش، النائب السابق لمدير مجلس الأمن القومي في (إسرائيل)، أن صفقة بيع طائرات من الجيل الخامس للإمارات، تطور خطير من منظور عسكري صرف.

وأوضح ان طائرات إف-35 ستمثل تحديثا دراميا في قدرات الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق، علق وزير الاستخبارات "الإسرائيلي" إيلي كوهين، على اتفاق التطبيع، قائلاً: إن "توقيع الاتفاق سيعزز الأمن الإسرائيلي ويقوي التحالف ضد إيران.

وبخصوص صفقة السلاح، قال كوهين: "لدينا سياسة للحفاظ على تميزنا وسنحتج على أي أسلحة تضر بتميزنا".

وحتى اللحظة، لم يكشف المسؤولون الإماراتيون والإسرائيليون عن تفاصيل الصفقة المقترحة من ناحية عدد المقاتلات والموديل.

ويجبر قانون امريكي دونالد ترامب، عمره 12 عاما في الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ونبه مسؤول عسكري "إسرائيلي" إلى أنه لا توجد ضمانات لعلاقات ودية دائمة بين إسرائيل والإمارات.

وقال: إنّ "الأمور تتغير هنا بسرعة وأن إسرائيل بلد صغير وتميزها العسكري يمنحها القدرة على الحفاظ على عمقها الافتراضي".