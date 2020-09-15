دبلوماسي إماراتي يدعو السلطة للعودة للمفاوضات مع "إسرائيل" !!

قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش، :" إن الفلسطينيين بحاجة إلى الرغبة في مساعدة أنفسهم"، والعودة للمفاوضات مع "إسرائيل"، مدعياً أن الإمارات أوقفت خطة الضم الإسرائيلية بتطبيع علاقاتها مع العدو الإسرائيلي. وهو ما نفته القيادة الفلسطينية وأكدت أن الموقف لفلسطيني الموحد ضد الضم هو ما أجبر نتنياهو على التراجع عن تنفيذ مخطط ضم 33% من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأضاف غباش لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على الفلسطينيين أن يستغلوا تعليق الضم والعودة للحوار مع "إسرائيل"، بدلاً من استخدام الانتقادات والشتائم التقليدية، النظر في الواقع إلى ما نحاول القيام به". في إشارة إلى الرفض الفلسطيني لما أقدمت عليه الامارات من تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل".

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني انتفض اليوم الثلاثاء الموافق 15 أيلول، الذي يصادف التوقيع على التطبيع في البيت الأبيض، رفضاً لخطوة البحرين والإمارات مع "إسرائيل".

ورأى غباش، أن "التواصل" الذي يعززه اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي من شأنه أن "يساعد ولا يعرقل القضية الفلسطينية. على حد قوله.

وأكد على أن الإمارات تطورت على مدار السنين، ما أدى إلى وجود مصالح جديدة "إضافة إلى المصالح العربية الإسلامية التقليدية". وقال: "رغم أننا اكتشفنا أن لدينا مصالح جديدة، فإن هذا لا يعني أن نتخلى عن ولاءاتنا التقليدية".

الجدير ذكره، أن الفلسطينيين كافة وصفوا اتفاق التطبيع الاماراتي البحريني مع "إسرائيل" مع الاحتلال بالخيانة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وخروج عن الإجماع العربي.