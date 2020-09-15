8 اتفاقات اقتصادية تصيغها الامارات مع (إسرائيل)

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، اليوم الثلاثاء، إن بلاده و(إسرائيل) تناقشان صياغة ثمانية اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد، في إطار التطبيع بين الجانبين.

وأوضح بن طوق، أن الجانبين سيصيغان بما إعداد وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوجة بين البلدين، وفق موقع قناة i24news الإسرائيلية.

وبيّن أن البلدين يدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.

وقال الوزير الامارتي: إن "التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأرض يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة".

وفي 13 آب/ أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق ثلاثي (اماراتي- إسرائيلي- امريكي)، وبه تطبع أبو ظبي مع (تل ابيب)، ولاحقًا تبعت البحرين تلك الخطوات.