فتح : التطبيع خيانة علنية والقضية الفلسطينية يجب أن تكون الأولى لدى العرب

أكد المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، على أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون القضية الأولى للعرب، مشدداً على أن ما أقدمت عليه دولتي الإمارات والبحرين من تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا خيانة علنية وخروج عن سلوك الموقف القومي العربي.

وأضاف نصر:" شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني والشتات يخرج اليوم للشارع للتعبير عن رفضه واستنكاره لاتفاقات التطبيع. مشيرا الى ان كل الاحرار في العالم يخرجون ليقولوا لا للتطبيع والانحدار في الموقف لبعض الدول العربي.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء سيشهد توقيع اتفاقيات التطبيع بين الامارات والبحرين واسرائيل في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

وقال:" إن الامارات لم تدخل أي حرب مع "اسرائيل" لتتحدث حول اتفاق سلام. مضيفا :"نحن الفلسطينيون الأقدر على رسم بوصلتنا وخطواتنا القادمة". مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الاحرار من العرب الذين يدركون أن القضية الفلسطينية أساس السلام.

ولفت الى ان هناك ايدي تدخلت برسم العلاقة بين "اسرائيل" والامارات وكان لها يد بتوقيع هذا الاتفاق. مؤكدا أن منظومة الدول العربية فشلت بالقيام ما وجدت لأجله.

يشار إلى أن الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات ينتفض في وجه التطبيع الاماراتي البحريني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت عبرت فيه قطاعات كبيرة من الشعبين رفضهما لما أقدم عليه حكامهم بتطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي.