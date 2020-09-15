القانوع: الاحتلال يستغل اتفاقيات التطبيع بالتصعيد في الأقصى

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن اقتحام عشرات المستوطنين صباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك واستعداد منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحام مركزي الخميس القادم هو نتاج اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وقال القانوع اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الصهيوني يستغل اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين في تصاعد وتيرة اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، وهدم مزيد من بيوت المقدسيين في المدينة المقدسة.

وحذر من تصاعد وتيرة العدوان على المسجد الأقصى، واستمرار اقتحامه بشكل يومي، داعيا أبناء شعبنا في مدينة القدس إلى التصدي للاقتحام المركزي الذي دعت إليه ما تسمى بمنظمات الهيكل المتطرفة الخميس القادم.