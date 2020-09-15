الأسيرين "الاخرس" وشعبيات" يواجهان خطرًا مضاعفًا في ظل تفشي "كورونا"

يواجه اليوم الثلاثاء، الأسيرين ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات المضربين عن الطعام، خطراً مضاعفاً في ظل استمرار تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الاسرى، عبر السجانين الاسرائيليين.

وأوضح نادي الأسير في بيان له: أن الأسير الأخرس المضرب منذ (51) يوماً، وعبد الرحمن شعيبات منذ (27) يوماً، يواجهان أوضاعاً صحية صعبة تزداد خطورتها مع مرور الوقت، مبينًا أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام أدواتها التنكيلية بحقهما، أبرزها: عزلهما في ظروف صعبة وقاسية، ونقلهما المتكرر في محاولة لإنهاكهما جسدياً، وغيره.

وتستمر محاكم الاحتلال بالتواطؤ والعمل على ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري عبر قراراتها التي تمثل فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك، وفق نادي الاسير.

وجدد نادي الأسير مطالبته بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرين الأخرس وشعيبات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في جنين، تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات كان آخرها في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، فيما حولته إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها لاحقاً، ويقبع حاليًا في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

أما الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت لحم، اُعتقل آخر مرة في تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو 2020، فبما جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وهو متزوج، ويقبع حاليًا في سجن "عيادة الرملة" حيث جرى نقله مؤخراً من زنازين عزل سجن "ايشل".