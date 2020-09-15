مزهر: نحن أمام مرحلة خطيرة وعلى القيادة إلغاء اتفاقية أوسلو كرد على التطبيع

أكد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبة اليوم الثلاثاء 15/9/2020 على ان اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عُقد في بيروت ورام الله هو المدخل الأساسي الذي يجب البناء عليه كرد على التطبيع، مشيراً الى ضرورة الترجمة على الارض بالأفعال وعدم الاكتفاء بالبيانات .

وقال مزهر:" نحن امام مرحلة خطيرة تمر بها القضية الفلسطينية سواء في التطبيع او صفقة القرن او تعزيز الاستيطان ، ومطلوب من جميع الفصائل القيام بخطوات جريئة بالتحرك أمام محاور التماس للدفاع عن القدي والمسجد الاقصى ومواجهة التطبيع كون ان الاحتلال لا يفهم الا لغة القوة وشعبنا لن يتنازل او يتهاون .

وتابع: "اننا أمام مرحلة جديدة وسيتم تقسم الشاشة الى قسمين الجزء المضيء حيث سيتواجد بداخله ابناء شعبنا الصامدين والذين سيقولون كلمتهم ضد التطبيع ، والقسم الثاني المظلم والذي يضم الخونة المطبعين .

وفي رده على موقف الجامعة العربية الأخير ، فقال " الجامعة العربية فقدت السبب الذي وجدت ،معتبراً ان الولايات المتحدة و"اسرائيل تسعى لتحويل العرب لعبيد لنهب ثروات الامة مما يُنذر بعواقب وخيمة.

وشدد على ضرورة الرد على التطبيع بخطاب وطني من القيادة لمواجهة السياسيات الهابطة ، والقيام بخطوات اكثر جدية كإلغاء اتفاقية اوسلو وسحب الاعتراف "بإسرائيل" وحل لجنة التواصل مع الاحتلال.

وقال : الدول المطبعة متوهمة ان الولايات المتحدة و"اسرائيل" قادرة على توفير الامن لهم ، ولكن الولايات المتحدة تسعى للتطبيع لضمان نجاح ترامب في الانتخابات ، إضافةً لإنقاذ نتنياهو ، واتمام صفقة القرن ، ونهب الثروات العربية .