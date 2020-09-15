بسبب "كورونا".. إغلاق مكتب المجلس القضاء الأعلى في جنين

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب مجلس القضاء الأعلى في المحافظة بالضفة المحتلة، لمدة 24 ساعة، بعد اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المكتب.

وأوضح الرجوب، انه بناء على توصية من مديرية الصحة في المدينة، تم إغلاق مكتب القضاء الأعلى، بعد اكتشاف إصابات بالفيروس، مشيرًا إلى ان الاغلاق سيستمر لغاية تعقيم المكان واجراء الفحوصات لجميع المخالطين، وذلك حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

أمس، أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم، عن تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة و 788 إصابة في الضفة المحتلة وغزة والقدس .

وقالت وزيرة الصحة إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (85 عاما) من مخيم بلاطة، ومواطن (106 أعوام) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطن (93 عاما) من دورا جنوب الخليل، ومواطن (88 عاما) من قلقيلية، ومواطن (65 عاما) من رأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة".

وبينت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.