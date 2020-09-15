التجمع الاعلامي يشيد بموقف عشرات الصحفيين المصريين الرافضين للتطبيع

أشاد التجمع الاعلامي الفلسطيني اليوم الثلاثاء 15/9/2020 ، بموقف عشرات الصحفيين المصريين الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال، والإعلان عن اعتبار دخول المناطق الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال عملاً يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي، إلى جانب مطالبة نقابة الصحفيين المصريين بإصدار بيان يرفض التطبيع مع كيان الاحتلال.

واعتبر التجمع خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه موقف الصحفيين المصريين أنموذجاً مشرفاً يقتضي تعميمه عربياً ودولياً، داعيا ًإلى مواقف إعلامية عربية ودولية مماثلة تنص بما لا يدع مجالاً للشك على رفض المكون الإعلامي لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

وطالب التجمع وسائل الإعلام العربية والإسلامية لتخصيص موجات مفتوحة اليوم، بالتزامن مع توقيع اتفاقيتي التطبيع في واشنطن بين الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال، بهدف التوعية والتحذير من مآلات هذه التوجهات التي تقودها بعض الأنظمة على الهوية العربية والإسلامية في المنطقة.

وجدد التجمع رفضه لكل صور التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال.