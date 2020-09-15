وقفة احتجاجية في غزة ضد التطبيع مع العدو

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية ضد اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية (الامارات ومملكة البحرين) من جهة ودولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية امام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، تحت عنوان "التطبيع خيانة" بمشاركة جميع الفصائل والجمعيات الخيرية العربية لا سيما جمعية الوفاق البحرينية.

من جهته أكدت الفصائل الفلسطينية، أن اتفاق التطبيع مع العدو الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار للعدو الإسرائيلي، قائلة: "من يظن أنه يستقوي بالإسرائيلي لحمايته فلينظر إلى التاريخ".

ودعت الفصائل جميع القوى الوطنية في العالم العربي إلى جعل هذا اليوم يوما أسودا على حكام الذل ورفع اعلام فلسطين في كل بقعة في العالم.

وشددت الفصائل على أن هذه لحظة الحقيقة وعلينا توجيه طاقاتنا إلى الاحتلال ونحن على موعد مع انتفاضة جديدة في الاراضي الفلسطينية.

وفي ذات الوقت أكدت جمعية الوفاق البحرينية رفضها المطلق للتطبيع العربي، قائلة: "ما جرى فضح السلطات البحرينية والاماراتية وما كانت تخفيه منذ زمن كبير حول تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف رئيس الجمعية: "التطبيع صراع لن يتوقف، وقضية فلسطين ستبقى إحدى الثوابت الرئيسية والركائز المهمة في وجودنا".

وأوضح أن الشعب البحريني عبر عن تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية وعبر عن ادانته الواسعة لهذا الأمر الخطير، مشددًا على أن شعب البحرين لن يكسره القمع والخداع الإعلامي تجاه القضية المركزية للأمة الاسلامية والعربية، وستبقى فلسطين قضيتنا الأولى.