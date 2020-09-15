كلمتان مهمتان لعباس خلال الاسبوع المقبل في الامم المتحدة

أكد رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، ان رئيس السلطة محمود عباس سيقلي خلال الأسبوع المقبل، كلمتين مهمتين في الأمم المتحدة، وسيطرح خلالهم كافة الأمور على الساحة الفلسطينية، وسيخاطب من خلالها الشعب الفلسطيني والعالم.

وأكد منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الأسبوع القادم، سندخل فترة الدورة الـ 75 لإنشاء ميثاق الأمم المتحدة، وسيكون في بداية الأسبوع كلمة للرئيس عباس، وأيضاً في نهايته، حيث سيلقي كلمة يوم الاثنين، في وقت تحتفل فيه البشرية جميعاً باعتماد ميثاق الأمم المتحدة.

ونوه إلى أن عباس، سيتكلم عن معاني تأسيس الأمم المتحدة، وعن حق شعوب العالم في تقرير مصيرها.

وأشار إلى أن كلمة أخرى، سيلقيها عباس، ستكون يوم الخميس من نفس الأسبوع، وستكون كلمة مطولة سيشارك خلالها زعماء العالم في الخطاب السنوي في الأمم المتحدة، وسيخاطب فيها عباس الشعب الفلسطيني والعالم وسيتحدث في كافة الأمور.

وأوضح منصور أن عباس، سيتحدث عما ممرنا به العام الماضي، وبداية العام الحالي من (صفقة القرن) ومخطط الضم وعمليات التطبيع، وكذلك ما هو مطلوب منا كفلسطينيين.