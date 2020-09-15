مقاتل سابق في البحرية "الاسرائيلية": "للأسف سبقتنا حماس"

علق رامي سيدناي، مقاتل سابق في الشييتت التابعة للبحرية الإسرائيلية فيما عرضته قناة الجزيرة من برنامج ما خفي أعظم بشأن السفينة البريطانية بالقول : "خططنا لسنوات عديدة للغوص فيه ، لكن في كل مرة منعنا الوضع الأمني, وللأسف سبقتنا حماس"

وكتب الصحفي الاسارئيلي "نير دفوري" كعنوان لتقريره السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس، وأضاف: حصار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقطاع غزة يجعل من الصعب على حماس الحصول على المعادن والمتفجرات لإنتاج الصواريخ ويجبرها على العثور على المواد المطلوبة في مواقع غير تقليدية.

وكان مقاتلو الكوماندوز البحري التابع للقسام عثروا على سفينة حربية بريطانية ، عمرها أكثر من 100 عام ، محملة بالذخائر في قاع البحر قبالة غزة.