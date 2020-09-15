تسجيل 79 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي60 مصابًا في غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، 79 اصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن الطواقم الطبية أجرت فحصًا لـ 1590 عينة نتج عنها فقط (79) اصابة جديدة، لترتفع احصائية الاصابات إلى 1688 منذ شهر مارس الماضي.

وأشارت الصحة إلى أنها سجلت 60 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات المتعافية من المرض إلى 303 حالة.

وحول عدد الوفيات منذ شهر مارس أكدت وزارة الصحة أنها سجلت 15 حالة وفاة فقط.

وأكدت الصحة أن غرفة عمليات الطوارئ تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المطلوبة وفق درجة الخطورة لكل منطقة في قطاع غزة.

وقالت الصحة: "فرق التقصي تعمل على تثبيط بؤر التفشي لحظة بلحظة وندعو المواطنين الى اسنادها بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية وعدم الحركة في الاماكن المغلقة.

وأضافت: "الوباء لازال في حالة انتشار وندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لأن استهتارك سيقتل احبابك.

كما اكدت الصحة، على عدم الخروج من المنازل الا بارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي، وذلك لتوفير الحماية الصحية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة، داعية الفئات المذكورة إلى الالتزام التام بضوابط السلامة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.