اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 15/9/2020-ارتفاع طفيف

تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية اسعار الذهب في فلسطين بشكل يومي وفيما يلي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15/9/2020 ، حيث تشهد اسعار الذهب ارتفاع طفيف.
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/9/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 216.54 شيكل $63.18
سعر الذهب عيار 22 198.50 شيكل $57.91
اسعار الذهب عيار 21 189.48 شيكل $55.28
اسعار الذهب عيار 18 162.41 شيكل $47.38
سعر الذهب عيار 14 126.32 شيكل $36.85
سعر الذهب عيار 12 108.27 شيكل $31.59
اسعار أوقية الذهب 6,734 شيكل $1,965
اسعار جنيه الذهب 1,516 شيكل $442.25
اسعار كيلو الذهب 216,542 شيكل $63,177
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 سبتمبر 216.16 189.15 162.12 126.10 108.08
13 سبتمبر 215.91 188.93 161.94 125.95 107.96
12 سبتمبر 215.87 188.89 161.90 125.92 107.93
11 سبتمبر 216.10 189.09 162.08 126.06 108.05
10 سبتمبر 213.54 186.85 160.16 124.56 106.77
9 سبتمبر 213.00 186.38 159.75 124.25 106.50
8 سبتمبر 210.91 184.55 158.19 123.03 105.46
7 سبتمبر 209.62 183.42 157.22 122.28 104.81
6 سبتمبر 209.95 183.71 157.46 122.47 104.97
5 سبتمبر 209.93 183.69 157.45 122.46 104.97