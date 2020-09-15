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اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 15/9/2020-ارتفاع طفيف

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:59 - 15 سبتمبر 2020
الذهب الذهب
تقارير
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تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية اسعار الذهب في فلسطين بشكل يومي وفيما يلي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15/9/2020 ،  حيث تشهد اسعار الذهب ارتفاع طفيف.

متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/9/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 216.54 شيكل $63.18

سعر الذهب عيار 22  198.50 شيكل $57.91

اسعار الذهب عيار 21 189.48 شيكل $55.28

اسعار الذهب عيار 18 162.41 شيكل $47.38

سعر الذهب عيار 14  126.32 شيكل $36.85

سعر الذهب عيار 12  108.27 شيكل $31.59

اسعار أوقية الذهب     6,734 شيكل  $1,965

اسعار جنيه الذهب      1,516 شيكل  $442.25

اسعار كيلو الذهب      216,542 شيكل       $63,177

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

14 سبتمبر     216.16       189.15       162.12       126.10       108.08

13 سبتمبر     215.91       188.93       161.94       125.95       107.96

12 سبتمبر     215.87       188.89       161.90       125.92       107.93

11 سبتمبر     216.10       189.09       162.08       126.06       108.05

10 سبتمبر     213.54       186.85       160.16       124.56       106.77

9 سبتمبر      213.00       186.38       159.75       124.25       106.50

8 سبتمبر      210.91       184.55       158.19       123.03       105.46

7 سبتمبر      209.62       183.42       157.22       122.28       104.81

6 سبتمبر      209.95       183.71       157.46       122.47       104.97

5 سبتمبر      209.93       183.69       157.45       122.46       104.97

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