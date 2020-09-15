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‏إصابة قائد وحدة "متكال" بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:46 - 15 سبتمبر 2020
وحدة سييرت متكال وحدة سييرت متكال
تقارير
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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اصابة قائد وحدة سَيريت متكال بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وتعتبر "سيريت متكال" أبرز وحدات النخبة الإسرائيلية، وتتلقى الأوامر بشكل مباشر من رئيس هيئة الأركان بجيش الاحتلال، وقد أنشأت عام 1957، بهدف تنفيذ عمليات خاصة وسرية خلف خطوط القوى المعادية، لكنها ظلت سرية وغير معترف بها حتى أواخر الثمانينات.

يُشار إلى أن وحدة سيريت متكال هي الوحدة التي تم اكتشافها على يد المجاهد في كتائب القسام نور بركة بتاريخ (11 – 11 – 2019) شرق مدينة خانيونس قطاع غزة.

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