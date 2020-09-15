القيادي عليان: اتفاق التطبيع مع الاحتلال طعنة خطيرة للقضية وله ما بعده

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ومسؤول ملف الأسرى د. جميل عليان اليوم الثلاثاء 15/9/2020 ، ان اليوم هو يوم أسود في تاريخ القضية الفلسطينية ، وخاصة أن تُقدم دولتين عربيتين على توقيع اتفاق الهزيمة مع المحتل "الاسرائيلي"، معتبراً ان توقيع اتفاق التطبيع طعنة خطيرة في ظهر القضية الفلسطينية .

وشدد القيادي عليان خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان خطوة توقيع التطبيع في واشنطن بين دول عربية مع "اسرائيل" اتفاق له ما بعده ، ونحن كفلسطينيين يمكن ان نحوله من اتفاق عار الى فرصة بالتوحد خلف قيادة تحرير موحدة وان يتم فك الارتباط بأي نظام عربي يحاول التطبيع .

وبين عليان :"نحن امام نقطة مفصلية وقادرون على تحويل هذا اليوم المشؤوم الى فرصة بتفعيل المقاومة الشعبية ، والعودة الى المربع الأول مربع التحرير الوطني بعيداً عن المفاوضات، معتبراً ان المسيرات الشعبية في الضفة قادرة على افراز أدوات جديدة وقيادة جديدة كما حدث خلال مسيرات العودة في قطاع غزة .

وأوضح عليان ، ان ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير والمقاومة ، اهم متطلبات المرحلة للرد على التطبيع .

ويشار الى ان الولايات المتحدة ترعى اليوم الثلاثاء اتفاق التطبيع بين "اسرائيل" والامارات والبحرين ، وسط مسيرات وفعاليات ويوم غضب في الاراضي الفلسطينية رفضاً لاتفاق التطبيع مع الاحتلال.