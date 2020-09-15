هل سيُطبق التعليم الالكتروني في غزة على الصفوف الابتدائية؟

يترقب أولياء الأمور في قطاع غزة عن كثب أخبار عودة التعليم الالكتروني في غزة لا سيما اوليا الطلبة في الصفوف الابتدائية.

ووفقًا لمصادر اعلامية فإن التعليم الالكتروني لن يطبق على المراحل الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة ان الوزارة بصدد اعداد بطاقة التعليم الذاتي الالكترونية ومحاولة تمويل طباعتها ورقيًا.

التعليم الالكتروني في غزة

وأشارت المصادر إلى وجود دليل واضح لأوليا الأمور حول كيفية استخدام البطاقة التي تحتوي على إشارات بنظام (QR) كود، تضم بعض المقاطع الصوتية الخاصة بمحاضر الاجتماع.

كما كشفت المصادر وجود قناة رقمية أرضية للتعليم الفلسطيني كنظام قناة فلسطين التعليمية التي تبث في رام الله الدروس كافة لجميع الطلبة.





