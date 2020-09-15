كواليس حفل توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن اليوم.. غياب بن زايد وبنود سرية غير معلنة

من المقرر أن يقيم الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء حفلا لتوقيع اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين.

طقوس التوقيع

كشفت مصادر "إسرائيلية" أن حفل التوقيع سيبدأ بخطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب ثم بكلمة لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، يليه وزيرا خارجية الإمارات والبحرين.

وذكرت المصادر أن عددا من السفراء العرب في العاصمة الأميركية سيحضرون الاحتفال.

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للمشاركة في الحفل الذي يحتضنه البيت الأبيض اليوم الثلاثاء لتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

الغياب المريب لمحمد بن زايد

أعلنت الإمارات رسميا أن وزير خارجيتها عبد الله بن زايد يقود الوفد الرسمي المشارك في مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

ويعني هذا الإعلان غياب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن هذا الحدث، مما أثار شكوكا وتساؤلات في واشنطن.

وربط محللون ومسؤولون سابقون غياب محمد بن زايد بخوفه من ملاحقة القضاء الأميركي له في قضايا تعذيب.

ويعتقد بروس فاين مساعد وزير العدل الأميركي الأسبق أن "محمد بن زايد سيكون عرضة لمواجهة شكوى قضائية -طبقا لقانون حماية ضحايا التعذيب- من قبل مواطنين إماراتيين باعتباره متواطئا في التعذيب أو القتل".

بنود سرية وإجراءات

ومن جانبها، أكدت رئاسة الوزراء "الإسرائيلية" أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لن يكون ساري المفعول إلا بعد عرضه على الهيئة العامة للحكومة للتصديق على بنوده، وعرضه أيضا على الكنيست بكامل هيئته.

وكان إبقاء بنود الاتفاق طي السرية أثار مخاوف أعضاء في المعارضة والائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث حذّر البعض من احتمال وجود بنود تفرض على إسرائيل تجميد أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. كما حذر البعض من تداعيات محتملة على أمن إسرائيل وتفوقها النوعي العسكري في المنطقة.

طعنة عربية جديدة في الظهر، وخيانة للقدس والأقصى، هكذا وصفت القيادة الفلسطينية اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين برعاية أميركية. ودانت موقف الجامعة واتهمتها بالتخلي عن واجبها في دعم القضية الفلسطينية.

ويشار الى ان الوفدان الإسرائيلي والإماراتي وصلا ، صباح الأحد، العاصمة الأميركية واشنطن، لتوقيع اتفاق التطبيع بينهما، وأعلنت دولة أوروبية واحدة حضور وزير خارجيتها لحفل توقيع الاتفاق الثلاثاء .