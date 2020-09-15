ترامب يهدد ايران: أي هجوم سيقابل برد أقوى بـ1000 مرة

هدد رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أي هجوم على واشنطن.

وأكد ترامب في تغريدات على تويتر، أن أي هجوم ايراني على واشنطن سيواجه برد أقوى بـ 100 مرة.

وقال ترامب: "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديدا لإيران قائلا: "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم (أكبر بألف مرة) على إيران".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت عن مسؤول حكومي مطلع على القضية ومسؤول آخر اطلع على المعلومات، قولهما إن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا لانا ماركس منذ الربيع".

ولفت المصدر إلى، أن "الحكومة الإيرانية متورطة بهذه القضية، كما أن اغتيال السفيرة هو أحد الخيارات الممكنة كإجراء للرد على مقتل سليماني".

وفي ذات الصدد، ردت الخارجية الإيرانية على تلك المزاعم عبر متحدثها سعيد خطيب زادة، مؤكدة "نفيها القاطع للاتهامات الواردة في هذا التقرير المغرض".

ودعت إيران "المسؤولين الأمريكيين إلى الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية".