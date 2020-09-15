"يوم أسود" .غضب شعبي ومسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية

تشهد الأراضي الفلسطينية في الوطن والشتات اليوم الثلاثاء 15/9/2020 ، يوم غضب شعبي ومسيرات حاشدة رفضاً لإتفاق تطبيع البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

"اليوم الأسود" كما وصفه العديد من القيادات والفصائل الفلسطينية رفضاً لما يجري في واشنطن اليوم من توقيع اتفاق تطبيع بين الامارات والبحرين "واسرائيل"

القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية" دعت إلى اعتبار اليوم الثلاثاء "يوم رفض شعبي انتفاضي" ضد اتفاقي تطبيع البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية اتفقت، خلال اجتماع في رام الله وبيروت، على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" ضد "إسرائيل" وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.

ودعت "القيادة" في بيانها، إلى اعتبار الثلاثاء المقبل "يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن تُرفع فيه راية فلسطين في مختلف الأماكن".

وأكدت أن تلك الخطوة "تعبير عن رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية (عمود يُرفع عليه العلم) الذل في أبوظبي والمنامة".

ودعا بيان "القيادة" إلى اعتبار الجمعة المقبل، "يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، وخطبة الجمعة رثاء للأنظمة

توقيع الاتفاق

تجري اليوم في واشنطن مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وسيكون التوقيع بحضور رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين أميركيين.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إنه ستكون هناك اجتماعات ثنائية بين مسؤولي الدول الثلاث والولايات المتحدة، يتلوها حفل التوقيع على الاتفاقين.