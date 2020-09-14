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لعبة الأمم يستضيف الأمين العام للجهاد الإسلامي القائد النخالة الأربعاء القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:53 - 14 سبتمبر 2020
القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي
تقارير
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من المقرر أن يستضيف برنامج لعبة الأمم الذي تبثه قناة الميادين الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة يوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف.

يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيها القضية الفلسطينية تآمراً من بعض العرب بدعم أمريكي من خلال تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، في ظل رفض فلسطيني لهذا الواقع، وما أقدمت عليه جامعة الدول العربية من رفضها لإدانة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وذكرى صبرا وشاتيلا والذكرى 27 لاتفاق أوسلو.

لعبة الامم يستضيف الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة pic.twitter.com/gsLSrDklIV

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