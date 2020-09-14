فوائد العصائر

تعتبر الفواكه والخضروات مصادر ممتازة لمجال واسع من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الاخرى متضمنة مركبات كيميائية نباتية والتي ظهر انها تقاوم الشرطان.

نظرا لان كثيرا من المواد الصحية موجودة في الخضر والفاكهة وتكتشف طوال الوقت لذلك لا توجد أقراص مكملة يمكنها ان تحتوي على كل هذه المركبات وأيضا لأن كل نبات يبدو انه ينتج كيميائيات نباتية خاصة والتي تعمل ضد السرطان بشكل خاص, فانه يقترح ان تضاف الخضروات والفواكه الى الطعام بشكل غني ويوصى أيضا ان تستهلك كوبين من العصير الطازج في اليوم للحفاظ على الصحة ويوصى بأربعة أكواب يوميا اذا اردت سرعة التئام الجروح والشفاء من الامراض.

العصر من الطرق الممتازة لإضافة الخضر والفاكهة الى غذائك نظرا لان العصير يحتوي على كل الفاكهة او الخضر ما عدا الالياف وهي الجزء غير القابل للهضم في النبات, فانها تحتوي فعليا على كل من في النبات من مكونات محسنة للصحة.

ولأن العصير الطازج مصنوع من خضر وفاكه نيئة فان كل المكونات تظل سليمة.

فيتامين ج وبقية الفيتامينات الذائبة في الماء يمكن تدميرها بالتصنيع الزائد او الطهي الانزيمات وهي عبارة عن بروتين يحتاج اليه للهضم والوظائف الهامة الاخرى يمكن ان يتم تدميرها بالطهي. لذلك فإن العصير الطازج يمد الجسم بكل مكونات النبات الصحية في شكل سهر هضمه وامتصاصة