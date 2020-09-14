3 وفيات و230 إصابة جديدة في القدس خلال 48 ساعة

أعلن الدكتور علي الجبريني وحدة مكافحة كورونا القدس، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مدينة القدس إلى ٤٢ بعد وفاة سيدتين من سلوان وراس العامود ورجل من حي ام ليسون، وارتفاع عدد الإصابات إلى ١٩٠٧ منذ بداية انتشار الفيروس وذلك بعد تسجيل ٢٣٠ اصابة اليوم وامس و٦٠ حالة شفاء.

وحذر الطبيب الجبريني من خطورة الفيروس الذي يواصل التفشي بين صفوف المواطنين المقدسيين وسائر البلاد بشكل كبير؛ داعيا لمواجهته بالطرق الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وتمنى الطبيب المقدسي الجبريني على أهل القدس الاحباب اجراء الفحوصات للكشف عن الفيروس، موضحا أن هناك تأخير في صدور نتائج عدد من الفحوصات بسبب الإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين ، مناشدا الالتزام بتعليمات الصحة الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والمواظبة على التعقيم باستمرار.