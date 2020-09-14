إيران تنفي تخطيطها لاغتيال السفيرة الأمريكية بجنوب إفريقيا

نفت إيران، الإثنين، ادعاءات إعدادها مخططا لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، مطلع العام 2020.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة في بيان خطي، أن ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية استنادا لتقارير استخباراتية، حول تخطيط طهران لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا لانا ماركس، كرّد على اغتيال سليماني، بـ"المتحيز".

وأكد أن إيران كعضو مسؤول في المجتمع الدولي أثبتت التزامها الدائم بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية الدولية.

وأضاف: "إدارة البيت الأبيض الحالية انتهكت خاصة في السنوات الأخيرة، وحدة أراضي الدول بشكل يخالف الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف".

وأفاد زادة بأن الادعاء الذي أوردته صحيفة "بوليتيكو"، ما هو إلا "حملة استخباراتية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران".

ودعا المتحدث الإيراني، السلطات الأمريكية لـ"الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران في الساحة الدولية".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة دون طيار قرب مطار بغداد، حيث استهدفت سيارة كان يستقلها مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقالت الولايات المتحدة بشكل متكرر إن سليماني مسؤول عن هجمات استهدفت جنودا أمريكيين في العراق ومناطق أخرى، وأنه كان يخطط لاستهداف قواتها في المنطقة.