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وفاة 36 مغربيا و8 في الجزائر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:38 - 14 سبتمبر 2020
وزارة المواصلات تشرع بـ تعقيم مقراتها خشية من فيروس كورونا وزارة المواصلات تشرع بـ تعقيم مقراتها خشية من فيروس كورونا
تقارير
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أعلن المغرب، الإثنين، تسجيل 36 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الجزائر 8 حالات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الصحة المغربية، بتسجيل 36 وفاة و1.517 إصابة بالفيروس، فضلا عن 1.442 حالة تعاف.

وأوضحت الوزراة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88.203، منها 1.614 وفاة، و68.970 حالة شفاء.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات، و242 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 167 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 48.496، منها 1.620 وفاة، و34.204 حالات تعاف.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 29 مليونا و293 ألفا، توفي منهم أكثر من 930 ألفا، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و109 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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