ظريف: تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل استثمار انتخابي لترامب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل أنه "استثمار انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال ظريف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ترامب يبحث بيأس عن صورة انتخابية".

وأضاف: "صهر ترامب (جاريد كوشنر) أجبر العملاء العرب للولايات المتحدة في المنطقة، على منحه صورة انتخابية، ولكن اتفاقيات السلام وقعت بين الحلفاء القدامى وليس الأعداء، يا له من تطور دبلوماسي! انتظروا القادم".

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا التطبيع، وسط اتهامات بأنه "طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة".