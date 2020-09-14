شمخاني: حلم الكيان الصهيوني بالتوسع من النيل للفرات لن يرى النور

رأى أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن أعداء العراق يحاولون استغلال الانتخابات المقبلة لتأجيج الصراعات، مؤكداً أن "حلم الكيان الصهيوني التوسعي من النيل إلى الفرات لن يرى النور اطلاقاً".

جاء ذلك خلال لقاء بين شمخاني ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي يزور إيران حالياً.

وأوضح شمخاني أن "الكيان الصهيوني يسعى من خلال ما يسمى بـ "السلام" وراء تحقيق حلمه التوسعي القديم للسيطرة على منطقة النيل الى الفرات؛ لكن العالم الاسلامي لن يسمح بتحقيق هذا المشروع الخطير والخائن اطلاقا.

وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خلال شهر تعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعدما توصلت الإمارات إلى اتفاق مماثل يعد بمكاسب كبيرة على المستويات الأمنية والتجارية والسياحية.

وحذّر شمخاني من محاولات أميركا الرامية إلى "بث الفرقة وإثارة الخلافات في المنطقة"، مبيناً أن "أولوية الدول الاقليمية من اجل التصدي لهذا المخطط تكمن في التماسك وتعزيز التكاتف بينها".

وأضاف أن "أعداء العراق الذين لا يريدون له التقدم والازدهار، يحاولون استغلال الانتخابات القادمة لتأجيج الخلافات والصراعات وبالتالي إثارة الفوضى في هذا البلد"، مؤكداً أن أميركا "كرست جهدها لتقويض قدرات الدول الاقليمية لحماية أمن الكيان الصهيوني وبسط هيمنة الكيان المزيف على الدول العربية والاسلامية".

وحول الملف الفلسطيني، حذّر شمخاني "بعض الزعماء الخائنين والمساومين الذين يضحون بمصالح العالم الاسلامي ومبادئ فلسطين خدمة لرغباتهم وبقائهم قصير الأمد"، مشدداً على أن "العالم الاسلامي لن يسمح أبداً بتحقيق هذا المخطط الخطير والخائن".

وتعد إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة العبرية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولاسيما دول الخليج الغنية بالنفط، أمراً محورياً لإستراتيجية ترامب الإقليمية القائمة على احتواء إيران العدو اللدود لإسرائيل.

بدوره، أشاد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي بمواقف إيران المميزة في مكافحة الارهاب وتعزيز الاستقرار والأمن الاقليميين، داعياً إلى تظافر الجهود بين ايران والعراق ازاء القضايا الهامة في المنطقة والعالم.

وأكد المالكي خلال اللقاء مع شمخاني، على ضرورة تعزيز الانسجام في العالم الاسلامي والحد من السياسات التي تمس بهوية الدول المسلمة؛ قائلاً، "كما تمكنا بالوحدة والمقاومة من دحر الارهاب إلى خارج العراق والمنطقة، تستطيع الدول الاسلامية من خلال التعاون والتكاتف إفشال كافة التهديدات التي تواجه القدس الشريف والقضية الفلسطينية".