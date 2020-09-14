الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم القطاع الصحي

بحثت وزارة الصحة الفلسطينية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، ومديرة مكتب غزة في البرنامج تشيتوسي نوجوتشي.

وبحث الاجتماع تنفيذ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني مشاريع لمعالجة النفايات الطبية في 6 مستشفيات حكومية، إضافة إلى دعم توظيف كوادر صحية لمواجهة فيروس كورونا، وتزويد الوزارة بأجهزة ومعدات طبية.

من جهتها، ثمنت وزيرة الصحة التعاون والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الصحي الفلسطيني، فيما قدمت عرضاً عن وضع الحالة الوبائية بخصوص فيروس كورونا في فلسطين.

وحضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية نزار مسالمة، ومدير عام التمريض نجاة دويكات، ومدير المستشفى الوطني د . عبد الله الخطيب ممثلاً عن مدير عام المستشفيات، ومدير الشؤون الإدارية في الرعاية الصحية الأولية باسم ملصة ممثلاً مدير عام الرعاية الصحية الأولية.