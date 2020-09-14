ممثل الجهاد في اليمن: التطبيع الاماراتي البحريني مصلحة شخصية لترامب ونتنياهو

قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن، أحمد بركة، إن" الهرولة إلى الإعلان رسمياً عن العلاقات الرسمية ما بين الدول الخليجية وبين العدو الصهيوني جاء بأوامر من البيت الأبيض وعلى هذا الأساس ربما سيكون هناك دول أخرى في القريب العاجل لتكون من ضمن المطبعين مع الكيان الصهيوني".

وأضاف بركة في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أن "هناك فوائد كثيرة على المستوى الشخصي لترامب في حملته الانتخابية، ويستفيد منها المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو الصهيوني، أيضا وخاصة في الوضع السياسي في انتهازية للوضع العربي المختل، وفي عملية معرفة رود الفعل تجاه نقل السفارة الى القدس، لافتاً إلى أن الشعب اليمني البعيد جغرافياً عن فلسطين سيكون في الصفوف الأولى المساندة للشعب الفلسطيني أمام هذه الجرائم التي تحدث بحق القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "الشعب اليمني مظلوم ومع ذلك يقف في صدارة الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال ندوة سياسية ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي نظمه ملتقى الوعي والتلاحم اليمني بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - مكتب اليمن، تحت شعار "تطبيع من لا يملك مع من لا يستحق".

وتخلل الندوة عدد من الكلمات والفقرات أكدت على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تخص الأمة الإسلامية كلها دون استثناء وأن بائعي القضية والمتاجرين بها لا يمثلون إلا أنفسهم.

وأكد الأمين العام لملتقى الوعي والتلاحم، كمال الشريف، في كلمته أن من يقتل الشعب اليمني اليوم بعدوانه وحصاره هو نفسه الذي يقتل الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن النظام السعودي والكيان الصهيوني هما عدو واحد لهذه الأمة ووجهان لعملة واحدة.

من جانبه، قال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خالد خليفة، إن إعلان الرئيس ترامب إحداث اختراق تاريخي بتطبيع البحرين ما هو إلا طعنة جديدة بحق القضية والشعب الفلسطيني"، مشددا أن هذا ليس اتفاق سلام بل استسلام لحكام إسرائيل العنصريين.

وقال كمال الشريف في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار على هامش الندوة، إن" من يهرولون نحو العدو الصهيوني يريدون حرف الامة عن مسارها الصحيح المتمثل بالإسلام الى مسار اليهود والخروج على الإسلام ، داعياً الشعوب العربية و الأحرار في العالم أن يتوجهوا التوجه الصحيح لمقارعة هؤلاء الطغاة والمستعمرين القدامى الجدد حاليا".

أما الناشط الفلسطيني أمجد نزار فأكد أن "الشعب الفلسطيني يراهن بعد الله عز وجل على الشعب اليمني، مشيراً إلى أن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثيين أشعل ثورة الهمم وعلى الشعوب العربية أن تستغلها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد المطبعين".