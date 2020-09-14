الحوثي: الصهاينة يرون فيمن يوالونهم بقرة حلوب

أكد قائد أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي أن "كل علاقة بإسرائيل مدانة وجريمة وخيانة، لكن توقعوا من السعودي والإماراتي وآل خليفة أن يتنافسوا في العمالة وأن يتصرفوا بغباء".

وقال الحوثي اليوم الاثنين :" الصهاينة لا يرون فيمن يوالونهم إلا بقرة حلوبا وأغبياء جعلوا من هم غنيمة لهم، وسينتهي بهم المطاف إلى الخسارة".

وأضاف، "العدو الإسرائيلي يعرف جيدا كيف يستغل قرون البقرة الحلوب لترفس أبناء الأمة وتعطي حليبها للأمريكي والصهيوني".

وتابع الحوثي، "على أبناء الأمة أن يكونوا على درجة عالية من الوعي ولا يتأثروا بالترويج للتطبيع والولاء لأعداء الأمة".