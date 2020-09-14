داخلية رام الله: سيناريوهات عديدة للتعامل مع ارتفاع الاصابات بسبب كورونا

قال العميد غسان نمر الناطق باسم وزارة الداخلية، أن سيناريوهات عديدة مطروحة أمام لجنة الطوارئ العليا، بخصوص تفشي فيروس كورونا وآليات التعامل مع الاصابات.

وأوضح "وهذا لا يعني اننا امام قرار بالإغلاق الشامل ونحن ندرس كافة الحالات والاحتمالات، ولا قرار حتى الان بالإغلاق الشامل".

وقال العميد نمر في لقاء تلفزيوني مساء اليوم: "عندما أعلن رئيس الوزراء عن عودة الحياة وبعض القطاعات للعمل، اشار في حينه الى ضرورة الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية، وهناك التزام نوعاً ما بتلك الاجراءات والمطلوب هو التزام تام من الجميع".

وأوضح ان مجلس الوزراء أعطى صلاحيات للمحافظين للتعامل مع الاحداث، وما يجري الان في المحافظات من اجراءات هو امر متعلق بالمحافظين حيث كل محافظ يقوم بإغلاق المنطقة المصابة حتى يتم تتبع الخارطة الوبائية وحصر المخالطين بالتعاون مع لجنة الطوارئ الصحية بالمحافظة.

وأضاف:" الاغلاق في اسرائيل سيخدمنا بشكل كبير جدا حيث ان المخالطة مع اهلنا في الـ48 والقدس ستخف وهذا سيخدمنا في تتبع الخارطة الوبائية وحصر المخالطين".