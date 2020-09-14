خاصية جديدة على ماسنجر فيسبوك تعرف عليها

قالت شركة فيسبوك اليوم الاثنين إن مستخدميها سيصبح بإمكانهم الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، بيان الشركة: "ستتيح خاصية "واتش توغيذر" للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصا من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وأطلقت الشركة الأداة في يوليو/تموز مع تطلعها لسحب البساط من تطبيق زوم لاتصالات الفيديو الذي أصبح اسما مألوفا بعد الطفرة في الطلب على استخدام تلك المنصة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنضم شركة "فيسبوك" إلى تهافت الشركات للهيمنة على سوق "البقاء في المنزل" مع تحول الملايين إلى المنصات الإلكترونية للتواصل بغرض العمل والحياة الاجتماعية والدراسة وسط مخاوف صحية من جائحة "كوفيد-19".

وأتاحت شركة نتفليكس أيضا خاصية مماثلة أطلقت عليها اسم "نتفليكس بارتي"، وتتيح لعدة مستخدمين مشاهدة أي فيلم معا عبر شاشة واحدة.