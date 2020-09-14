اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية تدين التطبيع وتدعو للتضامن مع فلسطين

أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، اليوم الاثنين، كل أشكال التطبيع وإقامة العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، رافضًا كل المبررات المقدمة، وشاجبا "السكوت عن هذا التجرؤ على الحق الفلسطيني".

وأكد أمين عام الاتحاد الشيخ علي كريميان، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في ظل موجة التطبيع في المنطقة.

ودعا الاتحاد، إلى أوسع حملة إعلامية لإدانة وشجب كل عمليّات التطبيع، وإلى أوسع حملة تضامن سياسية وإعلامية وثقافية مع القضيّة الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني.

وطالب الشيخ كريميان، جميع وسائل الإعلام العربيّة والعالمية إلى تبني المواقف المحقة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وفي 13 آب/أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي (امريكي- اماراتي- إسرائيلي)، وتطبيع العلاقات في المجالات كافة، ولاحقًا اتبعت البحرين خطوات أبو ظبي بالتطبيع مع (إسرائيل)، وسط رفض فلسطيني قيادي وفصائلي واسع.