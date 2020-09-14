تحميل تطبيق سناب شات 2020 وابرز التحديثات عليه

ازدادت نقرات البحث على الانترنت بشأن تحميل تطبيق سناب شات الشهير في الآونة الأخيرة، حيثُ يعتبر تطبيق سناب شات من أكثر التطبيقات المنافسة بين مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما مع ظهور

زاد عدد مرات تحميل تطبيق سناب شات 2020 في آب الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عام، تزامناً مع إضافة "فلتر" جديد خلال الشهر نفسه إلى جانب حالة عدم اليقين المستمر بشأن مستقبل "تيك توك".

وسجل تحميل تطبيق سناب شات 2020 عبر الجوالات التي تعمل بكل من نظام التشغيل "أندرويد" و"أي أو إس" 28.5 مليون مرة في الشهر الماضي، وذلك وفق بيانات متجر التطبيقات "سينسور تاور".

وهذه الإحصائية الجديدة لتطبيق سناب شات هي أعلى من مستوى منذ آيار 2019 عندما تم تحميله 41.2 مليون مرة، وذلك يعود إلى مميزات التطبيق المخصص في الدرجة الاولى تداول الفيديوهات القصيرة المتنوعة من كافة الدول.

وارتفعت تنزيلات تطبيق سناب شات بنسبة 29٪ في آب2020، مقارنة بنسبة 9٪ في تموز، واستطاع سناب شات 2020 أن يعمل على جذب الفئة السكانية الشابة، رغم منافسته الشرسة مع تطبيق "تيك توك".

وحرصت وكالة فلسطين اليوم في هذه المقالة على توفير رابط تنزيل تطبيق سناب شات العالمي بكل أريحية.

تحديثات على تطبيق سناب شات :

وادخل مطورو تطبيق سناب شات ميزة جديدة تسمى (Lens Studio)، بحيث يمكن للفنانين والمطورين تصميم عدسات خاصة التي تعزز تتبع الجسم بالكامل.

وكما وصممت شركة سناب شات نموذجين، مشغلات لكامل الجسم ومرفقات لكامل الجسم، وذلك باستحضار تأثيرات مختلفة بناءً على ما يفعله المستخدم داخل الإطار، يتضمن تبديل العناصر الافتراضية وتشغيل مقاطع قصيرة من الرسوم المتحركة.

تعريف تطبيق سناب شات :

يُعد تطبيق سناب شات، تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها "إيفان شبيغل" و"بوبي ميرفي"، ثم طلبة جامعة ستانفورد.

ومن خلال التطبيق يمكن لمستخدميه التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

ومن مميزات تطبيق شات، أنه المستخدمين يعينون مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني.

تنزيل تطبيق سناب شات 2020 :

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