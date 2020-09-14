أبرز اختلافات الإصابة بين الانفلونزا و(كوفيد-19).. مركز طبي يوضح!

أكد مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، اليوم الاثنين، أن هناك عوامل محددة لتحديد الترتيب للأعراض لدى مرضى "كوفيد-19"- حمى يتبعها سعال، وفقا لباحثين من جامعة جنوب كارولينا.

ولخص المركز العلامات الأولى لكلٍ من الانفلونزا العادية، ومرض (كوفيد-19) المستجد، على النحو التالي:

- "كوفيد –19": حمى.

- الإنفلونزا: سعال.

- الزكام (نزلات البرد): التهاب الحلق.

- الحساسية: حكة في العين والعطس وسيلان الأنف، كلها مرة واحدة.

وأوضح الباحثين الأمريكيين، انه بالنسبة للإنفلونزا الموسمية، يصاب الناس عموما بسعال قبل الحمى. ومن المرجح أن تبدأ نزلات البرد بالتهاب الحلق كأول أعراض المرض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وطالب بتوخي الحذر، حيث لن يمرض كل شخص مصاب بـ "كوفيد-19"، بالحمى، مبينًا انه قد لا يصاب بعض مرضى الإنفلونزا بالسعال.

وحدد مركز (CDC)، الاختلافات الرئيسية في ظهور أعراض (كوفيد-19)، والإنفلونزا العادية.

وذكر أنه يمكن أن تستغرق أعراض "كوفيد-19" وقتا أطول للظهور من أعراض الإنفلونزا -حتى 5 أيام بعد الإصابة، و يمكن أن تظهر أعراض المرض الاول في وقت مبكر، يصل إلى يومين أو متأخرا حتى 14 يوما بعد الإصابة.

أما الانفلونزا، فيمكن أن تستغرق أعراضها ما يصل إلى 4 أيام للظهور بعد الإصابة،. وأشار المركز الأمريكي، إلى أنه قد يظل الأشخاص المصابون بالإنفلونزا معديين لمدة تصل إلى 7 أيام بعد الإصابة.