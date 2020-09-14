وجهاء ومخاتير دير البلح يشرعون بحملات توعية ضد فيروس "كورونا"

شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، بحملات توعية وتثقيف للمواطنين لمجابهة تفشي فيروس "كورونا" في المجتمع, وأطلقت عدة مبادرة بالتنسيق مع عدة جهات في هذا الإطار، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن تخفيف الإجراءات.

وقال رئيس بلدية دير البلح ذياب الجرو، في حديث لإذاعة صوت القدس المحلية، إنّ "عدد من الوجهاء والمخاتير في دير البلح توجهوا للمواطنين في إطار التوعية من وباء كورونا".

وأضاف الجرو، أن مجموعة من الفنانين رسموا عدة جداريات لتجسيد حالة وعي أكبر داخل المجتمع, وقمنا بتوزيع كمامات أثناء تنفيذ هذه المبادرات.

وأكد أن الأزمة المالية تشكل المعضلة الأكبر في إطار تنفيذ مهامنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا, وحالياً لا نجبي أية ضرائب.

وأشار الجرو، إلى أن بلديته حصلت على منحة مالية بقيمة 50 ألف دولار من اللجنة الحكومية في قطاع غزة، وقامت بتوزيعها كرواتب لموظفيها.

كما وأكد أن منطقة دير البلح لم تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا بعد الفحص الأخير, ويعود ذلك لإدراك المواطن لخطورة المرحلة والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

واعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، عن تسجيل "108 " إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراءات فحص لـ 1582 عينة، ليبغ اجمال تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1927 اصابة.

واوضحت وزارة الصحة انه تم تسجيل 27 حالة تعافي ليصل اجمالي المتعافين لـ 243 اجمالي

وقالت ان عدد الحالات النشطة حاليا 1669 حالة،في حين بلغت أعداد الوفيات 15 ( 14 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )