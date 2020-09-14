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غدًا.. موجة اعلامية مفتوحة لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية رفضًا للتطبيع

  • فلسطين اليوم
  • 17:13 - 14 سبتمبر 2020
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تقارير
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من المقرر أن ينظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، غدًا الثلاثاء للمشاركة ومتابعة الموجة الإعلامية المفتوحة عبر الفضائيات الفلسطينية والعربية ضد تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق الاتحاد اسم "فلسطين.. موحدون ضد التطبيع" للموجة الإعلامية التي ستنطلق يوم غدًا الثلاثاء الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ويتزامن اطلاق الموجة الاعلامية مع فعاليات شعبية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ستنظمها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

ستبث الموجة الاعلامية في القنوات الفلسطينية التالية (فضائية القدس اليوم - فضائية الأقصى - فضائية فلسطين اليوم)، اضافة إلى عدد من الفضائيات العربية المشاركة.

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