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لجنة الطوارئ: تم تسجيل عدد كبير اليوم بفيروس كورونا بالمحافظة اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:08 - 14 سبتمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أكد رئيس لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة خانيونس م. علاء الدين البطة أن اليوم الاثنين كان صعب على محافظة خانيونس، حيث بلغ تسجيل الإصابات بالمحافظة 25إصابة موجبة بفيروس كورونا.

و أوضح البطة في تصريح له أنه في ضور النتائج التي ستصدر لاحقاً، سيتم تحديد المناطق التي نعتزم اغلاقها وتصنيفها مناطق حمراء يمنع فيها الحركة وفتح المحال التجارية.

و أضاف: "نحن أمام إجراءات جديدة خلال الساعات المقبلة في محافظة خانيونس، ونهيب بالمواطنين بارتداء الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية والمداومة على غسيل اليدين ومنع التجمعات".

و أشار الى أنه تم البدء باتخاذ الإجراءات في بعض الأماكن والمربعات في المحافظة لتضاف الي المناطق الحمراء التي يحظر في التجوال والتنقل.

و قال البطر إنه بناء على توصيات اللجنة خلال انعقادها اليوم تقرر اغلاق شاطئ بحر خانيونس أمام المصطافين، لمنع الازدحام الكبير الي حين دراسة الحالة مرة أخرى.

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