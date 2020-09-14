لجنة الطوارئ: تم تسجيل عدد كبير اليوم بفيروس كورونا بالمحافظة اليوم

أكد رئيس لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة خانيونس م. علاء الدين البطة أن اليوم الاثنين كان صعب على محافظة خانيونس، حيث بلغ تسجيل الإصابات بالمحافظة 25إصابة موجبة بفيروس كورونا.

و أوضح البطة في تصريح له أنه في ضور النتائج التي ستصدر لاحقاً، سيتم تحديد المناطق التي نعتزم اغلاقها وتصنيفها مناطق حمراء يمنع فيها الحركة وفتح المحال التجارية.

و أضاف: "نحن أمام إجراءات جديدة خلال الساعات المقبلة في محافظة خانيونس، ونهيب بالمواطنين بارتداء الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية والمداومة على غسيل اليدين ومنع التجمعات".

و أشار الى أنه تم البدء باتخاذ الإجراءات في بعض الأماكن والمربعات في المحافظة لتضاف الي المناطق الحمراء التي يحظر في التجوال والتنقل.

و قال البطر إنه بناء على توصيات اللجنة خلال انعقادها اليوم تقرر اغلاق شاطئ بحر خانيونس أمام المصطافين، لمنع الازدحام الكبير الي حين دراسة الحالة مرة أخرى.