دعوات للمشاركة في الموجة الإعلامية الفلسطينية ضد التطبيع الثلاثاء المقبل

دعا اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، اليوم الاثنين، إلى المشاركة في الموجة الاعلامية عبر الفضائيات الفلسطينية والعربية، بعنوان: "فلسطين.. موحدون ضد التطبيع".

وأوضح الاتحاد، أن الموجة الإعلامية ضد التطبيع، ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً.

ويأتي ذلك، تزامنا مع الفعاليات التي تطلقها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في غزة والضفة الغربية، حيثُ أعلنت يوم الثلاثاء، يوم رفض شعبي وانتفاضي ضد التطبيع.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسيم حفل تطبيع الامارات والبحرين مع (إسرائيل) الثلاثاء، في البيت الأبيض، بمشاركة وزيري الخارجية العربية المطبعين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة.