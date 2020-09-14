تحديد موعد إطلاق صاروخ "براموس" الأسرع في العالم

أعلنت شركة روسية مسؤولة عن انتاج منظومة صواريخ "براموس"، اليوم الاثنين، عن موعد اطلاق المنظومة الصاروخية الجديدة الروسية- الهندية، والمخصصة لتدمير الأهداف الجوية.

وأوضحت المدير المشارك بمشروع تطوير وإنتاج منظومة صواريخ "براموس"، ألكسندر ماكسيشيف، أنه سيتم إطلاق المنظومة الأول بحلول عام 2024.

وبيّن ماكسيشيف، أنه تمت الموافقة على مشروع منظومة صواريخ "براموس" لتدمير الأهداف الجوية مثل: طائرات أواكس.

ويدفع صاروخ "براموس" إلى هدفه على ارتفاع عال يمكن أن يصل إلى 15 كيلومترا، أو على ارتفاع منخفض يصل إلى 10 أمتار.

ويعتبر "براموس" أسرع صاروخ على علو منخفض في العالم، وخضع الصاروخ لعدة تجارب إطلاق ناجحة.

يشار إلى أن روسيا، عقدت مع الهند في وقت سابق، مشاورات حول تحديد آلية تسويق منظومة صواريخ "براموس" الحديثة، لاتخاذ القرار حول الدول التي سيتم تزويدها بالمنظومة.